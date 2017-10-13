Стали известны соперники сборной России по ноябрьским товарищеским матчам, сообщает официальный сайт РФС.

Так, 11 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Аргентиной, а 14 ноября - с Испанией.

Пока неизвестно, где состоится матч с "альбиселесте", а с "Фурией Рохой" россияне сразятся в Санкт-Петербурге.

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