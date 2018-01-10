Стали известны соперники сборной России по товарищеским матчам перед ЧМ-2018

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил соперников национальной сборной по товарищеским матчам перед Чемпионатом Мира 2018 года.

30 мая подопечные Станислава Черчесова в Инсбруке сыграют с Австрией, а 5 июня - в Москве сыграет с Турцией.

Стадионы и время начала этих матчей будут объявлены позже.

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