Стали известны соперники сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020
Российский футбольный союз объявил соперников национальной сборной по контрольным играм на весну и лето 2020 года.
К финальной части Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова будут готовиться через товарищеские матчи против Швеции, Молдовы, Польши и Сербии.
"В марте подопечные Станислава Черчесова дважды сыграют на выезде. 28 марта россияне встретятся со Швецией, а 31 марта - с Молдовой. Также в рамках заключительного этапа подготовки к Евро-2020 у сборной России запланированы ещё две встречи. 2 июня она в гостях сыграет с Польшей, а 6 июня дома примет Сербию. Стадионы и время начала матчей будут объявлены позднее", - сообщили в РФС.
Напомним, что на групповом этапе континентального первенства россияне сразятся с Бельгией, Данией и Финляндией.
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