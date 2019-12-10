Стали известны соперники сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020

1 Теги россияшвециясербияпольшамолдова

Стали известны соперники сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020

Российский футбольный союз объявил соперников национальной сборной по контрольным играм на весну и лето 2020 года.

К финальной части Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова будут готовиться через товарищеские матчи против Швеции, Молдовы, Польши и Сербии.

"В марте подопечные Станислава Черчесова дважды сыграют на выезде. 28 марта россияне встретятся со Швецией, а 31 марта - с Молдовой. Также в рамках заключительного этапа подготовки к Евро-2020 у сборной России запланированы ещё две встречи. 2 июня она в гостях сыграет с Польшей, а 6 июня дома примет Сербию. Стадионы и время начала матчей будут объявлены позднее", - сообщили в РФС.

Напомним, что на групповом этапе континентального первенства россияне сразятся с Бельгией, Данией и Финляндией.

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