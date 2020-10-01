Названы соперники "Зенита" на групповом этапе Лиги Чемпионов

Сегодня, 1 октября, в Ньоне проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов.

Петербургский "Зенит" будет выступать в группе F с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге".

Отметим, впервые в истории в групповом этапе ЛЧ будут выступать три российский клуба.

Групповая стадия Лиги чемпионов-2019/20 пройдет с 20 октября по 9 декабря. Первый тур состоится 20 и 21 октября.

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