Стали известны соперники "Зенита" по контрольным матчам на первом сборе

Питерский "Зенит" начал подготовку к следующему сезону на сборе в Австрии, который продлится с 28 июня по 11 июля.

По информации "СЭ", "сине-бело-голубые" планируют за этот период провести три товарищеские встречи.

Соперниками команды Сергея Семака станут "Шальке" (3 июля), "Вердер" (7 июля) и "Карлсруэ" (11 июля).

Примечательно, что все оппоненты "Зенита" являются представителями второй немецкой Бундеслиги.

Не пропустите: Дольберга предлагали "Зениту" перед Евро-2020. | http://soccernews.ru