Стали известны составы "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" на матч легенд

Теги барселонаманчестер юнайтед

Стали известны составы "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" на матч легендСтали известны составы каталонской "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" на матч легенд, который состоится 30 июня на "Камп Ноу".

Как информирует официальный сайт "сине-гранатовых", в составе хозяев выступят: Амор, КаррерасЭскуэрро, Кике, Ривалдо, Клюйверт, Ангой, Гузман, Хуан Карлос, Попеску, Надаль, Беллетти, Андерсон, Дею, Эдмилсон, Давидс, Гойкоэчеа, Мендьета, Симао, Роналдиньо, Жюли, Салинас. Наставником команды будет Хосе Мари Бакеро.

За "Юнайтед" сыграют: Ван дер Гоув, Пилкингтон, Бердсмор, Бербатов, БлумквистБраун, Джорджич, Форчун, Йонсен, Мартин, Саа, Парк Чжи Сун, Поборски, Риччи, Торнли, Сильвестр, Смит, Йорк и Уэббер. Возглавит команду Энди Риччи.

Напомним, "Барселона" поздравила Месси с 30-летним юбилеем. | soccernews.ru

комментарии
Feytoza

где ГИГГЗ И БЭКХЕМ , ЭНДИ КОУЛ ДВАЙТ ЙОРК ????? КАНТОНА ????

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Зенден

Что то в составе М.Ю. легенд и не видно.

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