Стали известны составы "Базеля" и "Манчестер Сити" на первый матч 1/8 финала ЛЧ

Теги базельманчестер ситихосеп гвардиола

Стали известны составы "Базеля" и "Манчестер Сити" на первый матч 1/8 финала ЛЧНаставники швейцарского "Базеля" и английского "Манчестер Сити" Рафаэль Вики и Хосеп Гвардиола назвали стартовые составы своих команд на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Базель": Вацлик, Ланг, Риверос, Сухи, Лакруа, Джака, Фрай, Сере Ди, Эльюнусси, Штокер, Оберлин.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Стерлинг, Б. Силва, Агуэро.

Не пропустите превью к матчу "Базель" - "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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