Стали известны составы команд на матча "Арсенал" - "Лестер"

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Стали известны составы команд на матча "Арсенал" - "Лестер"

"Арсенал" и "Лестер" объявили стартовые составы на матч открытия нового сезона в АПЛ.

"Арсенал": Чех, Холдинг, Монреаль, Колашинац, Бельерин, Эль-Ненни, Джака, Окслейд-Чемберлен, Озил, Уэлбек, Ляказетт.

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Магир, Фукс, Марез, Ндиди, Джеймс, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.

Читайте также: В матче открытия сезона Премьер-лиги лондонский "Арсенал" схлестнется с "Лестером". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Арсенал Лондон 1 3
2 Борнмут 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Челси 0 0
6 Кристал Пэлас 0 0
7 Эвертон 0 0
8 Хаддерсфилд Таун 0 0
9 Ливерпуль 0 0
10 Манчестер Сити 0 0
11 Манчестер Юнайтед 0 0
12 Ньюкасл Юнайтед 0 0
13 Саутгемптон 0 0
14 Сток Сити 0 0
15 Суонси Сити 0 0
16 Тоттенхэм 0 0
17 Уотфорд 0 0
18 Вест Бромвич Альбион 0 0
19 Вест Хэм Юнайтед 0 0
20 Лестер Сити 1 0
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