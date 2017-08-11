Стали известны составы команд на матча "Арсенал" - "Лестер"

"Арсенал" и "Лестер" объявили стартовые составы на матч открытия нового сезона в АПЛ.

"Арсенал": Чех, Холдинг, Монреаль, Колашинац, Бельерин, Эль-Ненни, Джака, Окслейд-Чемберлен, Озил, Уэлбек, Ляказетт.

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Магир, Фукс, Марез, Ндиди, Джеймс, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.

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