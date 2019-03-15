Стали известны составы на матч между "Анжи" и "Крыльями Советов"
Главные тренеры команд "Анжи" - "Крылья Советов" опубликовали стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.
С первых минут на поле выйдут голкипер махачкалинского клуба Юрий Дюпин и хавбек самарской команды Александр Самедов.
"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Белов, Калошин, Кацаев, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Долгов, Понсе.
"Крыльея": Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Бурлак, Зотов, Самарджич, Самедов, Джано, Тимофеев, Корниленко, Канунников.
"Анжи" располагается на 14 строчку турнирной таблицы чемпионата России. "Крылья" располагаются строчкой ниже.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11