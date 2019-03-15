Стали известны составы на матч между "Анжи" и "Крыльями Советов"

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Стали известны составы на матч между "Анжи" и "Крыльями Советов"

Главные тренеры команд "Анжи" - "Крылья Советов" опубликовали стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.

С первых минут на поле выйдут голкипер махачкалинского клуба Юрий Дюпин и хавбек самарской команды Александр Самедов.

"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Белов, Калошин, Кацаев, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Долгов, Понсе.

"Крыльея": Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Бурлак, Зотов, Самарджич, Самедов, Джано, Тимофеев, Корниленко, Канунников.

"Анжи" располагается на 14 строчку турнирной таблицы чемпионата России. "Крылья" располагаются строчкой ниже.

А еще: С "Анжи" могут снять шесть очков: названа причина| http://soccernews.ru

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