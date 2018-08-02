Стали известны составы "Уфы" и "Домжале" на матч Лиги Европы

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Стали известны составы "Уфы" и "Домжале" на матч Лиги Европы

Наставники "Уфы" и "Домжале" объявили стартовый состав на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Домжале": Милич, Клеменчич, Широк, Бижак, Ибраими, Муян, Ибричич, Мельняк, Добровольц, Черин, Усмани.

"Уфа": Беленов, Йокич, Салатич, Живоглядов, Пауревич, Тумасян, Фатаи, Неделчару, Игбун, Табидзе, Обляков.

Состав "Домжале": Милич, Клеменчич, Широк, Бижак, Ибраими, Муян, Ибричич, Мельняк, Добровольц, Черин, Усмани.

Первый матч в Уфе завершился со счетом 0:0.

Матч "Домжале" - "Уфа" начнется в 21:30 мск.

Не пропустите: Побить исторический максимум: "Уфа" встретится с "Домжале" в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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