Стали известны сроки перехода Буффона в ПСЖ

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон перейдет в ПСЖ, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, голкипер подпишет двухлетний контракт с парижским клубом на этой неделе. Ради перехода в ПСЖ он отклонил предложения "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что контракт 40-летнего Буффона с "Ювентусом" истекает в конце июня и он достанется ПСЖ бесплатно.

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