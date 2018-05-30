Стали известны сроки сдачу в эксплуатацию стадиона "Динамо" в Москве

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Стали известны сроки сдачу в эксплуатацию стадиона "Динамо" в МосквеСтадион "Динамо" в Москве введут в эксплуатацию до конца 2018 года.

30 мая об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. 

"Мы смогли полностью при реконструкции сохранить облик стадиона "Лужники", построили стадион "Спартак", до конца года будет введён стадион "Динамо", - сказал он,

Общая вместимость стадиона "Динамо" составит 26 тыс. 319 посадочных мест.

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