Стали известны сроки сроки внедрения VAR в Лиге Чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что система видеоассистента (VAR) будет использоваться в Лиге Чемпионов с 2019 года.

"Лигу Чемпионов может сравнить с "Феррари" или "Порше". В них нельзя сразу сесть и поехать. Сначала нужно провести все тесты и проверки. Каждый должен понять, как это работает. Поэтому время для системы VAR в Лиге Чемпионов еще не пришло. Но, безусловно, это вскоре произойдет. Думаю, что VAR появится в Лиге Чемпионов с сезона 2019/20", - приводит слова Чеферина Football Italia.

Напомним, что в этом сезоне система видеоассистента используется в Бундеслиге и Серии А.

Не пропустите: Великобритания обвинила Россию в незаконном получении права провести ЧМ-2018. | http://soccernews.ru