Стали известны сроки травмированного форварда "Реала" Луки Йовича
Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович выбыл из строя на три месяца, сообщает Onda Cero.
По сведениям издания, таковы данные медицинского обследования футболиста в связи с переломом правой стопы. Таким образом, он вернется в строй не раньше августа.
Напомним, что футболист сломал ногу во время домашней тренировки.
"Реал" купил Йовича прошлым летом у "Айнтрахта" за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел за королевский клуб 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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