Стали известны сроки восстановления Агуэро

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит около месяца из-за операции на колене, сообщает Ole.

Напомним, что вчера футболисту сделали срочную артроскопию колена, так как он усугубил старое повреждение.

Таким образом 29-летний форвард не поможет "Манчестер Сити" в оставшихся матчах сезона, но должен восстановиться к Чемпионату Мира–2018.

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