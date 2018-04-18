Стали известны сроки восстановления Агуэро

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Стали известны сроки восстановления Агуэро

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит около месяца из-за операции на колене, сообщает Ole.

Напомним, что вчера футболисту сделали срочную артроскопию колена, так как он усугубил старое повреждение.

Таким образом 29-летний форвард не поможет "Манчестер Сити" в оставшихся матчах сезона, но должен восстановиться к Чемпионату Мира–2018.

Не пропустите: Агуэро перенес операцию на колене. | http://soccernews.ru

комментарии
жк

с Агуэрой было уже в 2014,тогда из за травмы фактически не играл,надо заменит его на Икарди.

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