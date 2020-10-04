Стали известны сроки восстановления Алексея Миранчука

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Стали известны сроки восстановления Алексея Миранчука

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук приступит к тренировкам на следующей неделе, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, футболист будет набирать форму вместе с другими игроками, которые не вызваны на международные матчи. Главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини планирует использовать россиянина в двухстороннем матче.

24-летний Миранчук перешел в "Аталанту" некоторое время назад из московского "Локомотива" за 14,5 миллионов евро. За итальянский клуб он пока не дебютировал.

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