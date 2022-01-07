Стали известны сроки восстановления Араухо и Френки де Йонга

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Стали известны сроки восстановления Араухо и Френки де Йонга

Фото инстаграм Рональда Араухо

СМИ выяснили, сколько пропустят из-за травм футболисты "Барселоны" Рональд Араухо и Френки де Йонг.

По информации Mundo Deportivo, 22-летний уругваец выбыл как минимум на две недели.

Что касается 24-летнего голландца, то его возвращение в строй ожидается раньше.

Напомним, что Араухо сломал правую руку, а де Йонг повредил камбаловидную мышцу левой ноги.

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