Стали известны сроки восстановления Араухо и Френки де Йонга
Фото инстаграм Рональда Араухо
СМИ выяснили, сколько пропустят из-за травм футболисты "Барселоны" Рональд Араухо и Френки де Йонг.
По информации Mundo Deportivo, 22-летний уругваец выбыл как минимум на две недели.
Что касается 24-летнего голландца, то его возвращение в строй ожидается раньше.
Напомним, что Араухо сломал правую руку, а де Йонг повредил камбаловидную мышцу левой ноги.
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|19
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|3
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14