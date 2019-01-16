Стали известны сроки восстановления Бензема



Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема пропустит две недели из-за травмы пальца, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист намерен сыграть в матче 20-го тура чемпионата Испании с "Севильей", который состоится 19 января, а после этого готов перенести операцию.

Напомним, что форвард получил перелом в матче 19-го тура Ла Лиги против "Бетиса" (2:1).

Таким образом Бензема из-за травмы пропустит матч Примеры с "Эспаньолом" (27 января).

В нынешнем сезоне 31-летний Бензема провел за "Реал" 30 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал шесть голевых пасов.

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