Стали известны сроки восстановления Бэйла

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Стали известны сроки восстановления Бэйла

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл прошел углубленное медобследование.

Сообщается, что валлиец повредил камбаловидную мышцу на левой ноге, из-за чего выбыл на две недели. Таким образом, игрок пропустит два ближайших матча "сливочных" с "Реал Сосьедадом" и "Бетисом".

Напомним, что Бэйл травмировался во время вчерашнего матча с "Вильярреалом", который завершился вничью 2:2.

В этом сезоне на счету Бэйла 10 голов и 5 ассистов в 23 играх.

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