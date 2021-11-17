Стали известны сроки восстановления Бэйла

Теги гарет бэйлреал мадридтравмыуэльс

Стали известны сроки восстановления БэйлаФото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл вновь получил травму.

Как сообщает инсайдер Мельчор Руис, валлийский футболист пропустит не менее трех недель из-за нового повреждения. 

Ранее Бэйл из-за травмы пропустил матч своей национальной команды против Бельгии в рамках отбора к ЧМ-2022.

В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий сыграл 3 матча, в которых забил 1 гол.

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