Стали известны сроки восстановления Бэйла

Фото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл вновь получил травму.

Как сообщает инсайдер Мельчор Руис, валлийский футболист пропустит не менее трех недель из-за нового повреждения.

Ранее Бэйл из-за травмы пропустил матч своей национальной команды против Бельгии в рамках отбора к ЧМ-2022.

В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий сыграл 3 матча, в которых забил 1 гол.

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