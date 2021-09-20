Стали известны сроки восстановления Дани Карвахаля

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Стали известны сроки восстановления Дани КарвахаляФото: инстаграм Карвахаля/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль был заменен в первом тайме матча с "Валенсией" (1:2) из-за повреждения.

Как сообщает Marca, футболист пропустит около месяца. В это время "Реал" проведет 4 матча, после чего начнется международная пауза.

В то же время Мельчор Руис сообщает, что Карвахаль 100% пропустит матч против "Мальорки", а завтра пройдет полное медицинское обследование.

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