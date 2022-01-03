Стали известны сроки восстановления Дани Карвахаля и Гарета Бэйла
Фото: инстаграм Карвахаля/Автор неизвестен
Стали известный сроки восстановления от травм защитника мадридского "Реала" Дани Карвахаля и нападающего Гарета Бэйла.
Как сообщает журналист Хави Эрраес, испанец будет готов уже к матчу против "Барселоны" в полуфинале Суперкубка Испании, который состоится 13 января.
Валлийский нападающий ближе к возвращению и может быть доступен уже к матчу с "Валенсией" в 20-м туре Ла Лиге, который состоится 8 января.
Ближайший матч "Реал" проведет в гостях с "Алькояно" в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Игра запланирована на 5 января, 23:30 (мск).
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14