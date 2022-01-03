Стали известны сроки восстановления Дани Карвахаля и Гарета Бэйла

Фото: инстаграм Карвахаля/Автор неизвестен

Стали известный сроки восстановления от травм защитника мадридского "Реала" Дани Карвахаля и нападающего Гарета Бэйла.

Как сообщает журналист Хави Эрраес, испанец будет готов уже к матчу против "Барселоны" в полуфинале Суперкубка Испании, который состоится 13 января.

Валлийский нападающий ближе к возвращению и может быть доступен уже к матчу с "Валенсией" в 20-м туре Ла Лиге, который состоится 8 января.

Ближайший матч "Реал" проведет в гостях с "Алькояно" в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Игра запланирована на 5 января, 23:30 (мск).

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