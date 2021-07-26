Стали известны сроки восстановления Дани Себальоса

Фото: инстаграм Себальоса/Автор неизвестен

Сегодня стали известны сроки восстановления полузащитника олимпийской сборной Испании и мадридского "Реала" Дани Себальоса от травмы, которую он получил в матче со сборной Египта.

Как сообщает журналист Серхио Сантос, восстановление хавбека займет до 4-х недель.

По результатам медицинского обследования у испанского футболиста выявлено растяжение левой лодыжки второй степени.

Напомним, что прошлые два сезона Себальос провел на правах аренды в лондонском "Арсенале".

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