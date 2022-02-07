Стали известны сроки восстановления Даниэля Васса

Фото: инстаграм "Атлетико"\Автор неизвестен

Стали известны сроки восстановления датского защитника "Атлетико Мадрид" Даниэля Васса от травмы, которую он получил в своем дебютном матче в составе "матрасников" против "Барселоны" в 23-м туре Ла Лиги (2:4).

По результатам углубленного обследования у футболиста сборной Дании диагностировано повреждение связок колена.

Как сообщает издание Marca, на восстановления от такой травмы Васс может потратить около 6-8 недель.

Отметим, что в "Атлетико" датчанин перешел 27 января из "Валенсии" за 2.7 миллиона евро.

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