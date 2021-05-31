Стали известны сроки восстановления Де Брюйне

Теги манчестер ситибельгиякевин де брюйнетравмы

Стали известны сроки восстановления Де Брюйне

Фото инстаграм Кевина Де Брюйне

Появилась новая информация о травме полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевина Де Брюйне.

По информации ESPN, 29-летнему футболисту потребуется на восстановление не менее трёх недель.

Таким образом, звёздный хавбек пропустит все три матча группового этапа Евро-2020.

Напомним, что у Де Брюйне диагностировали перелом носа и левой орбитальной кости.

Не пропустите: Рюдигер высказался о травме, которую он нанес де Брюйне. | http://soccernews.ru
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