Стали известны сроки восстановления Де Брюйне

Фото инстаграм Кевина Де Брюйне

Появилась новая информация о травме полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевина Де Брюйне.

По информации ESPN, 29-летнему футболисту потребуется на восстановление не менее трёх недель.

Таким образом, звёздный хавбек пропустит все три матча группового этапа Евро-2020.

Напомним, что у Де Брюйне диагностировали перелом носа и левой орбитальной кости.

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