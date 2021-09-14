Стали известны сроки восстановления Дениса Черышева

Теги валенсияденис черышевтравмы

Стали известны сроки восстановления Дениса ЧерышеваФото: инстаграм Черышева/Автор неизвестен

Хавбек "Валенсии" и сборной России Денис Черышев останется на месяц без футбола из-за повреждения, сообщает издание Marca.

Напомним, что российский футболист травмировался в конце первого тайма игры четвертого тура Ла Лиги с "Осасуной", где "Валенсия" одержала уверенную победу со счетом 4:1.

"Валенсия" на своем официальном сайте сообщила, что Черышеву диагностировали растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.

По информации Marca, сроки восстановления после такого повреждения – от одного до полутора месяцев.

В то же время пресс-служба сборной России сообщила, что Черышев пропустит 3-4 недели.

В нынешнем сезоне Денис сыграл в 4-х матчах в Ла Лиге, в которых сделал 2 результативные передачи.

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