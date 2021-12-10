Стали известны сроки восстановления Депая

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Стали известны сроки восстановления Депая

Фото инстаграм Мемфиса Депая

СМИ узнали, сколько пропустит из-за травмы форвард "Барселоны" Мемфис Депай.

Напомним, что голландец получил мышечное повреждение задней поверхности бедра на левой ноге. 

По информации AS, на восстановление 27-летнему футболисту потребуется около месяца.

В текущем сезоне Депай сыграл за "Барсу" 21 матч, в которых забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

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