Стали известны сроки восстановления Диего Косты

СМИ узнали, сколько пропустит форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста.

Напомним, что у 31-летнего футболиста диагностирована грыжа межпозвоночного диска в шейном отделе.

По информации Marca, сегодня испанца прооперируют, после чего он пробудет в лазарете около трёх месяцев.

В текущем сезоне Коста сыграл за "Атлетико" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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