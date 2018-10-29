Стали известны сроки восстановления Эмре Джана

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Стали известны сроки восстановления Эмре Джана

Стали известны сроки восстановления полузащитника туринского "Ювентуса" Эмре Джана, которому предстоит операция по удалению узла на щитовидной железе.

Как сообщает Calciomercato, хирургическое вмешательство пройдёт в немецком Франкфурте, после чего на реабилитацию ему потребуется не менее месяца.

24-летний Джан перебрался в "Ювентус" прошлым летом из "Ливерпуля" на правах свободного агента. В его активе 10 матчей и 1 ассист.

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