Стали известны сроки восстановления Феллаини

Стали известны сроки восстановления полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, который получил травму колена в недавнем матче с "Тоттенхэмом".

Как сообщает BBC, 30-летний бельгиец сегодня утром перенёс операцию и пробудет в лазарете до конца марта.

В этом сезоне Феллаини сыграл за "МЮ" 16 матчей и забил 4 гола.

Не пропустите: Моуринью: "Я сказал Феллаини - заткнись и подпиши новый контракт". | http://soccernews.ru