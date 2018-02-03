Стали известны сроки восстановления Феллаини

Теги манчестер юнайтедмаруан феллаини

Стали известны сроки восстановления Феллаини

Стали известны сроки восстановления полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, который получил травму колена в недавнем матче с "Тоттенхэмом".

Как сообщает BBC, 30-летний бельгиец сегодня утром перенёс операцию и пробудет в лазарете до конца марта.

В этом сезоне Феллаини сыграл за "МЮ" 16 матчей и забил 4 гола.

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