Стали известны сроки восстановления Феллаини

Теги манчестер юнайтедмаруан феллаинироберто мартинес

Стали известны сроки восстановления ФеллаиниГлавный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии здоровья хавбека "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини.

По словам специалиста, игрок будет готов к матчу чемпионата Англии против "Челси". Игра пройдет 20 октября.

"С ним всё должно быть хорошо, он не сыграл лишь потому, что не был на 100 процентов готов к матчу. На выходных у него в клубе важный матч, а эта игра не входила в число тех, в которой стоит использовать игроков, которые не готовы на все 100 процентов. Мы ждём, что в течение двух дней он полностью восстановится", - сказал он.

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