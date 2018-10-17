Стали известны сроки восстановления Феллаини

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии здоровья хавбека "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини.

По словам специалиста, игрок будет готов к матчу чемпионата Англии против "Челси". Игра пройдет 20 октября.

"С ним всё должно быть хорошо, он не сыграл лишь потому, что не был на 100 процентов готов к матчу. На выходных у него в клубе важный матч, а эта игра не входила в число тех, в которой стоит использовать игроков, которые не готовы на все 100 процентов. Мы ждём, что в течение двух дней он полностью восстановится", - сказал он.

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