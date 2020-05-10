Стали известны сроки восстановления Филиппе Коутиньо
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо пропустит еще шесть недель из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, футболист продолжает восстанавливаться после травмы правого голеностопа. Таким образом, он может пропустить остаток сезона.
В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Барселона" повысила цену на Коутиньо для "Ньюкасла". | http://soccernews.ru
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|25
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|Кельн
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