Стали известны сроки восстановления Филиппе Коутиньо

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо пропустит еще шесть недель из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист продолжает восстанавливаться после травмы правого голеностопа. Таким образом, он может пропустить остаток сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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