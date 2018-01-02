Стали известны сроки восстановления Габриэла Жезуса

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Стали известны сроки восстановления Габриэла Жезуса

Стали известны сроки восстановления нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса, получившего травму в недавнем матче против "Кристал Пэлас", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в ходе обследования у 20-летнего бразильца было выявлено повреждение медиальной коллатеральной связки левого колена, из-за которого он пропустит порядка шести недель.

В этом сезоне Жезус сыграл за "Манчестер Сити" 27 матчей, забил 10 голов и сделал 4 результативных передачи. | http://soccernews.ru

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