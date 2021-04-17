Стали известны сроки восстановления Глушакова
Фото сайт РПЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о восстановлении после травмы полузащитника "Химок" Дениса Глушакова.
"Денис восстанавливается. Думаю, к "Спартаку" должен уже быть в строю. Может быть, не на полный матч. Сейчас главное - здоровье игрока, задача на сезон уже выполнена, так что никто не форсирует восстановление", - сказал Терюшков.
Напомним, что Глушаков лечится от повреждения боковой связки коленного сустава.
В текущем сезоне 34-летний хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 17 матчах.
"Химки" сыграют со "Спартаком" на "Открытие Арене" в 29-м туре РПЛ. Поединок запланирован на 10 мая.
Не пропустите: Глушаков высказался о негативном отношении к себе со стороны фанатов "Спартака". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" сильнее "Вольфсбурга" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги
-
"Локомотив" крупно обыграл "Ростов", победив в девятом матче подряд
-
"Динамо" разгромило "Ротор" в 26-м туре РПЛ
-
Агуэро огласил "Барселоне" требования по зарплате
-
Пользователи Soccernews считают, что "Манчестер Сити" выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне
Лента новостей
-
"Марсель" добыл домашнюю волевую победу над "Лорьяном"
-
Флик объявил о желании покинуть "Баварию"
-
Николич прокомментировал разгромную победу "Локомотива" над "Ростовом"
-
"Ливерпуль" показал, как ван Дейк восстанавливается после травмы
-
Черчесов поддержал дисквалифицированного Гильерме
-
"Бавария" сильнее "Вольфсбурга" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги
-
"Локомотив" крупно обыграл "Ростов", победив в девятом матче подряд
-
"Динамо" разгромило "Ротор" в 26-м туре РПЛ
-
Стали известны сроки восстановления Глушакова
-
"Удинезе" и "Сампдория" добились побед в 31-м туре Серии А
-
Орлов заявил, что не болеет за "Зенит"
-
Тренер "Динамо" Шварц озвучил диагноз травмированного Лесового
-
"Ахмат" повторил антирекорд чемпионата России по незабитым пенальти
-
"Норвич" вернулся в АПЛ спустя год после вылета
-
"Шахтёр" интересуется вингером "Гремио"
-
"Ньюкасл" одолел "Вест Хэм"
-
"Ахмат" уверенно разобрался с "Химками"
-
Агуэро огласил "Барселоне" требования по зарплате
-
"Ренн" разгромил "Анжер" в 33-м туре Лиги 1
-
Жиго назвал лучших центральных защитников