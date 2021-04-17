Стали известны сроки восстановления Глушакова

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о восстановлении после травмы полузащитника "Химок" Дениса Глушакова.

"Денис восстанавливается. Думаю, к "Спартаку" должен уже быть в строю. Может быть, не на полный матч. Сейчас главное - здоровье игрока, задача на сезон уже выполнена, так что никто не форсирует восстановление", - сказал Терюшков.

Напомним, что Глушаков лечится от повреждения боковой связки коленного сустава.

В текущем сезоне 34-летний хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 17 матчах.

"Химки" сыграют со "Спартаком" на "Открытие Арене" в 29-м туре РПЛ. Поединок запланирован на 10 мая.

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