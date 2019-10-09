Стали известны сроки восстановления хавбека "Интера" Сенси

СМИ узнали, сколько пропустит из-за травмы полузащитник миланского "Интера" Стефано Сенси.

По информации Calciomercato, футболист выбыл из строя на срок около трёх недель.

Ранее сообщалось, что у итальянского хавбека диагностировано растяжение приводящей мышцы правого бедра.

24-летний Сенси в текущем сезоне сыграл за "Интер" 9 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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