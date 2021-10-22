Стали известны сроки восстановления Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд выбыл из строя из-за травмы.

Звёздный норвежский футболист получил мышечное повреждение бедра и проведёт в лазарете несколько недель.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 10 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.

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