Стали известны сроки восстановления Ибрагимовича

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Стали известны сроки восстановления Ибрагимовича

Фото Imago / Автор неизвестен

СМИ узнали, на какой срок выбыл из строя нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, получивший травму в воскресном матче с "Ювентусом" (3:0).

По информации Sky Sport Italia, с высокой долей вероятности 39-летний футболист пропустит ближайшие матчи с "Торино" (12 мая) и "Кальяри" (16 мая), однако будет готов к игре с "Аталантой" (23 мая).

Напомним, что звёздный швед испытывает проблемы с коленом.

В текущем сезоне Ибрагимович сыграл 27 матчей за "Милан", забил 17 голов и сделал 3 ассиста.

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