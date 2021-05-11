Стали известны сроки восстановления Ибрагимовича
Фото Imago / Автор неизвестен
СМИ узнали, на какой срок выбыл из строя нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, получивший травму в воскресном матче с "Ювентусом" (3:0).
По информации Sky Sport Italia, с высокой долей вероятности 39-летний футболист пропустит ближайшие матчи с "Торино" (12 мая) и "Кальяри" (16 мая), однако будет готов к игре с "Аталантой" (23 мая).
Напомним, что звёздный швед испытывает проблемы с коленом.
В текущем сезоне Ибрагимович сыграл 27 матчей за "Милан", забил 17 голов и сделал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17