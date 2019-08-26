Стали известны сроки восстановления Кавани

Теги псжэдинсон кавани травмы

Стали известны сроки восстановления Кавани
Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани пропустит около трех недель из-за травмы, которую он получил в в матче 3-го тура чемпионата Франции против "Тулузы" (4:0), сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, сроки восстановления стали известны после прохождения форвардом медосмотра.

Напомним, что в этом матче травмировался один нападающий парижан — Кильян Мбаппе, который выбыл из строя на 3-4 недели.

Не пропустите: Тухель надеется, что ПСЖ не продаст Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Школьники в сборной, "Футбольный Рамадан" и самое длинное имя в истории футбола! Рассказываем, как играют в футбол в глубинках планеты. Часть 2

Школьники в сборной, "Футбольный Рамадан" и самое длинное имя в истории футбола! Рассказываем, как играют в футбол в глубинках планеты. Часть 2

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ренн Ренн 3 9
2 Лион Лион 2 6
3 ПСЖ ПСЖ 3 6
4 Ницца Ницца 2 6
5 Анжер Анжер 3 6
6 Брест Брест 3 5
7 Сент-Этьен Сент-Этьен 2 4
8 Реймс Реймс 3 4
9 Бордо Бордо 3 4
10 Метц Метц 3 4
11 Нант Нант 3 4
12 Тулуза Тулуза 3 4
13 Лилль Лилль 2 3
14 Амьен Амьен 3 3
15 Страсбур Страсбур 3 2
16 Монпелье Монпелье 2 1
17 Марсель Марсель 2 1
18 Ним Ним 3 1
19 Монако Монако 3 1
20 Дижон Дижон 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов