Стали известны сроки восстановления Кавани
Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани пропустит около трех недель из-за травмы, которую он получил в в матче 3-го тура чемпионата Франции против "Тулузы" (4:0), сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, сроки восстановления стали известны после прохождения форвардом медосмотра.
Напомним, что в этом матче травмировался один нападающий парижан — Кильян Мбаппе, который выбыл из строя на 3-4 недели.
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