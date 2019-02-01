Стали известны сроки восстановления Кьеллини

Стали известны сроки восстановления ключевого защитника туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини.

Как сообщает Sky Sport Italia, из-за травмы голеностопа 34-летний футболист пропустит около двух недель.

Таким образом, опытный центрбек не поможет "старой синьоре" в матчах Серии А против "Пармы" (2 февраля), "Сассуоло" (10 февраля) и "Фрозиноне" (15 февраля). При этом он будет готов к первому поединку 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико" (20 февраля).

В текущем сезоне Кьеллини сыграл за "Ювентус" 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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