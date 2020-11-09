Стали известны сроки восстановления Киммиха

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Стали известны сроки восстановления Киммиха

"Бавария" опубликовала официальную информацию о травме полузащитника Йозуа Киммиха.

Мюнхенский клуб сообщает, что 25-летний футболист выбыл из строя до января. Ему сделали операцию на внешнем мениске.

Напомним, что хавбек травмировался в субботу во время матча с дортмундской "Боруссией" (3:2).

В текущем сезоне Киммих сыграл за "Баварию" 11 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: Der Klassiker имеет только одного победителя - и это "Бавария". "Боруссии" хватило класса, чтобы выиграть по статистике, но не хватило, чтобы победить по счету. | http://soccernews.ru
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