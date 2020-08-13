Стали известны сроки восстановления Кокорина

Дебют нападающего Александра Кокорина в составе московского "Спартака" откладывается.

По информации Sport24, травма икроножной мышцы у 29-летнего футболиста оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее.

Ожидается, что форвард пропустит не менее 12 дней. Таким образом, он точно не сыграет с "Ахматом" (14 августа) и "Уфой" (19 августа).

Напомним, что "Спартак" подписал Кокорина бесплатно, заключив с ним контракт по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год.

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