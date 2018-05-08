Стали известны сроки восстановления Косиельни

Стали известны сроки восстановления защитника "Арсенала" и сборной Франции Лорана Косиельни.

Как сообщает Sky Sports, 32-летний центрбек перенесёт операцию на ахилловом сухожилии, вследствие чего пробудет в лазарете около шести месяцев.

Таким образом, Косиельни пропустит не только ЧМ-2018, но и начало следующего клубного сезона. | http://soccernews.ru