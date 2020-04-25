Стали известны сроки восстановления Коутиньо

СМИ узнали, сколько пропустит полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо после операции на голеностопе.

По информации Sport Bild, звёздный бразилец выбыл на срок около шести недель.

Напомним, что в ходе хирургического вмешательства из ноги футболиста были удалены незакреплённые фрагменты суставов. Процедура прошла успешно.

27-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Барселоне". В текущем сезоне хавбек сыграл за "ротен" 32 матча, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

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