Стали известны сроки восстановления Коутиньо

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Стали известны сроки восстановления Коутиньо

СМИ узнали, сколько пропустит полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо после операции на голеностопе.

По информации Sport Bild, звёздный бразилец выбыл на срок около шести недель.

Напомним, что в ходе хирургического вмешательства из ноги футболиста были удалены незакреплённые фрагменты суставов. Процедура прошла успешно.

27-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Барселоне". В текущем сезоне хавбек сыграл за "ротен" 32 матча, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А ведь в Барсе он играл всего-ничего, вот как влияет политика аргентинской шавки на ТОПарей! По факту, Лео его убрал за несколько месяцев, а это на минуточку 180 млн. евро! Мда... лучше бы в Ливерпуле остался, теперь не факт, что ходить сможет, я уже не говорю о футболе... Visca el Barca!

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