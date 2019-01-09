Стали известны сроки восстановления Куртуа

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Стали известны сроки восстановления Куртуа

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа пропустит от 10 до 15 дней из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, у голкипера диагностировано повреждение левой подвздошной мышцы. Из-за этой травмы он пропустит оба матча 1/8 финала Кубка Испании с "Леганесом", а также встречу чемпионата Испании с  "Бетисом".

Стоит отметить, что в лазарете королевского клуба также находятся Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Тони Кроос, Хавьер Санчес и Мариано Диас.

Не пропустите: В "Реале" приняли громкое решение по Бэйлу, который покинул стадион до окончания матча с "Реалом Сосьедад". | http://soccernews.ru

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