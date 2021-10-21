Стали известны сроки восстановления Лукаку

Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" потерял бельгийского форварда Ромелу Лукаку на месяц, сообщает издание The Sun.

Бельгиец подвернул голеностоп в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Мальме" (4:0).

В этот месяц без Лукаку "Челси" встретится с "Норвичем", "Саутгемптоном", "Ньюкаслом", "Мальме", "Бернли" и "Лестером".

Напомним, что Лукаку перешел в "Челси" из "Интера" прошедшим летом за 115 миллионов евро.

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