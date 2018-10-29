Стали известны сроки восстановления Марсело

Защитник "Реала" Марсело прошел медобследование по поводу травмы, полученной в матче с "Барселоной" (1:5).

Как сообщает Marca, у бразильца диагностирована травма камбаловидной мышцы, из-за которой он выбыл на две недели. Напомним, что игрок получил повреждение в концовке встречи в следствии неудачно выполненной передачи.

В этом сезоне на счету Марсело три гола и один ассист в 10 матчах.

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