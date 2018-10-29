Стали известны сроки восстановления Марсело

Теги реал мадридмарсело

Стали известны сроки восстановления Марсело

Защитник "Реала" Марсело прошел медобследование по поводу травмы, полученной в матче с "Барселоной" (1:5).

Как сообщает Marca, у бразильца диагностирована травма камбаловидной мышцы, из-за которой он выбыл на две недели. Напомним, что игрок получил повреждение в концовке встречи в следствии неудачно выполненной передачи.

В этом сезоне на счету Марсело три гола и один ассист в 10 матчах.

Читайте также: В случае своего прихода в "Реал", Конте будет готов расстаться с тремя ведущими игроками команды. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в Европе

Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в Европе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов