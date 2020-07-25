Стали известны сроки восстановления Мбаппе

СМИ узнали, сколько пропустит нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе из-за травмы, полученной в финале Кубка Франции.

Напомним, что у звёздного футболиста выявлено серьёзное растяжение связок голеностопа.

По информации Le Parisien, 21-летний форвард выбыл на срок от 10 до 15 дней.

Таким образом, Мбаппе с высокой долей вероятности сыграет с "Аталантой" в ЛЧ (12 августа).

В текущем сезоне француз забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 34 матчах в составе ПСЖ.

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