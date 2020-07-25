Стали известны сроки восстановления Мбаппе
СМИ узнали, сколько пропустит нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе из-за травмы, полученной в финале Кубка Франции.
Напомним, что у звёздного футболиста выявлено серьёзное растяжение связок голеностопа.
По информации Le Parisien, 21-летний форвард выбыл на срок от 10 до 15 дней.
Таким образом, Мбаппе с высокой долей вероятности сыграет с "Аталантой" в ЛЧ (12 августа).
В текущем сезоне француз забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 34 матчах в составе ПСЖ.
Не пропустите: Мбаппе сообщил президенту Франции степень серьёзности своей травмы. | http://soccernews.ru
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|Монпелье
|28
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|Монако
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|40
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13