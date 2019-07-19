Стали известны сроки восстановления Менди, который не играет с апреля

Теги манчестер ситибенжамен мендитрансферы

Стали известны сроки восстановления Менди, который не играет с апреля
Французский защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди не вернется в строй раньше сентября, сообщает The Telegraph.

Таким образом, футболист пропустит всю предсезонную подготовку, а также стартовые матчи английской Премьер-лиги и Лиги Чемпионов.

Менди перешел в "Манчестер Сити" Сити" летом 2017 года из "Монако" за 57,5 миллионов евро. За два сезона француз из-за постоянных травм провел за английский клуб лишь 23 матча, в которых отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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