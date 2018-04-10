Стали известны сроки восстановления Мхитаряна

Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян пропустит около месяца, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, травма колена, которую он получил в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА (4:1), оказалась достаточно серьезной.

Таким образом хавбек не сыграет в оставшихся матчах чемпионата Англии этого сезона. Впрочем он должен успеть восстановиться к к финалу Лиги Европы, который состоится 16 мая в Лионе.

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