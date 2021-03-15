Стали известны сроки восстановления Мхитаряна
СМИ узнали, сколько пропустит из-за травмы полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян.
По информации Sky Sport, сроки восстановления армянина составят от трёх до четырёх недель.
Сообщается, что 32-летний хавбек серьёзно повредил икроножную мышцу. По больнице он передвигался с помощью костылей.
В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "Рому" 34 матча, забил 11 голов и сделал 11 ассистов.
Не пропустите: Мхитарян не сыграет за сборную Армении в ближайших матчах. | http://soccernews.ru
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|Интер Милан
|26
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|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
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|26
|39
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|Милан
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|26
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|9
|Парма
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
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|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
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|16
|Сампдория
|26
|26
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|Дженоа
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|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
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