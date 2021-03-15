Стали известны сроки восстановления Мхитаряна

СМИ узнали, сколько пропустит из-за травмы полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян.

По информации Sky Sport, сроки восстановления армянина составят от трёх до четырёх недель.

Сообщается, что 32-летний хавбек серьёзно повредил икроножную мышцу. По больнице он передвигался с помощью костылей.

В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "Рому" 34 матча, забил 11 голов и сделал 11 ассистов.

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